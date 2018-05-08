В Башкирии накануне Дня Победы открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Кутдусу Латипову Фото: пресс-служба администрации Мечетлинского района





В Башкирии накануне Дня Победы открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Кутдусу Латипову Фото: пресс-служба администрации Мечетлинского района

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане накануне Дня Победы открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Кутдусу Латипову. Памятная доска установлена на здании Башкирской гимназии-интерната Мечетлинского района.

На торжественное событие приехала сестра Героя — Лилия Гареевна. Она поблагодарила организаторов торжества и рассказала школьникам о своем брате. Кутдус с детства был спортивным, ловким и чутким, никогда и не при каких обстоятельствах не обманывал. Был дисциплинированным, товарищи его ценили и уважали.

С праздничными словами приветствия обратился глава администрации Мечетлинского района РБ Анис Асадуллин. Поздравил всех с великим праздником и призвал учеников помнить и чтить память о погибших ветеранах. Рассказал о предстоящих мероприятиях, посвященных увековечению памяти Кутдуса Латипова в преддверии 95-летия Героя Советского Союза.

Директор Уфимской КШИ №92 Булат Баев подарил школе стенд «Земляки – воины Великой Отечественной войны». Учащиеся рассказывали интересные моменты из военной биографии ветерана, перечисляли многочисленные награды героя, спели патриотическую песню.

На Аллее Кутдуса Латипова были посажены деревья. Все участники мероприятия торжественно возложили венки и цветы к Памятнику Победы, в дань уважения всем участникам в Великой Отечественной войны. Концертная программа была насыщена песнями и танцами военных лет.

Кутдус Латипов внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество гвардии лейтенанту Кутдусу Латипову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Кутдус Канифович — единственный Герой Советского Союза из Мечетлинского района.