День Победы: как его приближали жители Башкирии Фото: ИА «Башинформ» День Победы: как его приближали жители Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Буровая бригада в Ишимбае за 17 дней дала 329 метров проходки при месячном задании в 200 метров, на Уфимском заводе горного оборудования токарь перевыполнял норму в 2,5 раза. Как жители республики приближали Великую Победу, рассказывается в книге Башгосиздата, выпущенной в 1942 году. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«На протяжении многих веков бил наш народ немецких захватчиков», — говорится в книге Германа Цветкова «Борьба русского народа с немецкими захватчиками». В издании напомнили о битве русского народа с немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. О том, как в октябре 1761 года русскими был взят Берлин. О Брусиловском прорыве 1916 года, который сыграл большую роль в деле разгрома полчищ германского императора Вильгельма II. «Наш счет еще не закрыт, — продолжает автор. — Многомиллионный народ Советского Союза поднялся на Великую Отечественную войну против фашистских злодеев».

В издании особо отмечается, что теперь «каждый из нас в тылу работает на оборону и кует победу над фашизмом». При этом больших успехов добились рабочие Ишимбая, Белорецка. «Так, бригада бурового мастера Поликарпова (Ишимбай) за 17 дней октября дала 329 метров проходки при месячном задании в 200 метров. Бригада Гончаренко выполнила норму проходки на 292 процента. На Уфимском заводе горного оборудования токарь Колосовский перевыполняет норму в 2 ½ раза. Токарь паровозного депо Демского железнодорожного узла Федосеев заменил ушедшего на фронт товарища и дает ежедневно две нормы», — говорится в публикации.

В 1941 году в республике широко развернулась работа по созданию фонда обороны. Жители Башкирии вносили ценности, большие суммы денег в этот фонд. Например, работники Башгоспединститута внесли в фонд обороны более 800 трудодней, заработанных во время летних каникул, а также 6000 рублей. Трудящиеся Уфы на 16 октября 1941 года отчислили 3,3 млн рублей, а по всей Башкирии в фонд обороны было отчислено 8,1 млн рублей.

Также в республике проходил сбор теплых вещей для бойцов Красной Армии. «В Белорецке пенсионер Цыганков принес валенки, брюки, 4 овчины, белье, перчатки, носки. Профессор Башмединститута Савченко сдал две пары валенок, 2 пары ватных брюк, 2 фуфайки, 2 теплых рубашки. Колхозники Акбулатовского сельсовета Татышлинского района сдали 124 овчины, 72 килограмма шерсти, 85 пар варежек и решили продать для закупки теплых вещей 28 овец, 3 коровы и 10 лошадей», — рассказали в издании.

«Таких примеров много. Каждый из нас кует победу над фашизмом», — отмечает автор издания.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.