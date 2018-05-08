В УГНТУ прошел торжественный митинг, посвященный празднику Великой Победы Фото: пресс-служба УГНТУ











В УГНТУ прошел торжественный митинг, посвященный празднику Великой Победы Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

8 мая на Аллее Славы Уфимского государственного нефтяного технического университета состоялся торжественный митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны и героев тыла, посвященный 73-летию Великой Победы.

Участников торжественного мероприятия поздравил ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто воевал, кто трудился в тылу. Сегодня мы благодарим наших ветеранов, которые работали в нашем университете и в годы войны проявляли героизм, стойкость и отвагу для мирного неба над головой. День Победы- наш общий праздник».

Председатель Совета ветеранов УГНТУ, полковник в отставке Марсель Исламов перечислил тех, кто составил основу «Бессмертного полка» УГНТУ. Среди них Герои Советского Союза Пинский, Голубева, Коньков, Кондрашова, Кузнецов и другие. — Мы должны помнить тех, кто защищал Родину», — подчеркнул в своем выступлении Марсель Касимович.

«Пока мы держим эти портреты в руках, пока мы помним наше прошлое, у нас есть будущее, и мы можем идти вперёд», — отметил директор Института дополнительного профессионального образования УГНТУ Зац.

От имени учащихся выступил студент факультета трубопроводного транспорта Даниил Абдрахимов. Свое выступление он посвятил тому, что современная молодежь должна знать и помнить о подвиге своих дедов и прадедов. «Наш священный долг- помнить о героях», — подчеркнул он.

Участники митинга возложили цветы к мемориалу, посвящённому преподавателям и сотрудникам вуза — участникам Великой Отечественной войны.