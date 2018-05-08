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8 мая Вторник

Уфа   °

Руслан Гизатуллин: «Ответственность за сохранение исторической правды лежит на молодежи»

ОБЩЕСТВО

Руслан Гизатуллин: «Ответственность за сохранение исторической правды лежит на молодежи» Фото: пресс-служба Единой России

Руслан Гизатуллин: «Ответственность за сохранение исторической правды лежит на молодежи» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 В Уфе в сквере 112-й Башкирской кавалерийской дивизии состоялся торжественный митинг, посвященный 73-годовщине Великой Победы. Почтить память погибших в одной из самых кровопролитных войн в истории пришли ветераны, работники предприятий и организаций района, учащиеся образовательных учреждений, жители Демского района.

Собравшихся с праздником поздравили руководитель Регионального исполкома «Единой России», депутат Горсовета Уфы Руслан Гизатуллин, глава администрации Демского района Сергей Плотников, депутат Госсобрания республики Рустэм Ахметшин и другие почетные гости.

«Вы в 1945-м не просто победили страшного врага, вы уничтожили самую бесчеловечную, фашистскую идеологию, а потом сумели поднять из руин великую страну, — обратился к ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла Руслан Гизатуллин. — Именно поэтому праздник 9 мая с годами не теряет своего значения, а только становится ярче и величественнее. Теперь уже на нас, на наших детях, на молодежи лежит ответственность за сохранение исторической правды».

Члены местного отделения «Единой России» также возложили цветы к стеле. Затем Руслан Гизатуллин вручил подарки 50 ветеранам, которых пригласили после митинга на праздничный концерт. 

Теги: День Победы
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