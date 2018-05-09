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9 мая Среда

Уфа   °

В Башкирии ОНФ присоединился к акции по созданию граффити «Наша Победа»

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты Общероссийского народного фронта присоединились к акции по созданию патриотических граффити «Наша Победа», которая направлена на патриотическое воспитание молодого поколения, искоренение вандализма и привлечение молодежи к участию в благоустройстве и художественном оформлении городов. Масштабный рисунок появился на здании, расположенном на одной из центральных улиц Уфы, сообщили в региональном штабе.  

«Граффити – это огромный пласт уличного искусства, который востребован молодежной аудиторией, — отметила член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Алина Сулейманова. – Но оно может быть творчеством, несущим добро и свет, а может быть актом вандализма. В данном случае ребята создали настоящий арт–объект, который способен украсить любой уголок города. Таких граффити, наполненных смыслом, красиво сделанных, заставляющих задуматься, должно быть много. Они способны изменить облик города и, конечно, молодежь должна понять, что созидать гораздо интереснее и приятнее, чем разрушать то, что сделано другими».

Авторами  граффити являются  молодые  художники из Кумертау Роман Фархутдинов (псевдоним «Romke226») и Виолетта Колоскова.

«Здорово, когда  занимаешься любимым делом и оно приносит радость людям, — рассказал Роман. – Когда представители Народного фронта предложили нам принять участие в акции по созданию граффити, посвященных Дню Победы, мы с удовольствием согласились. Во-первых, тема Победы – это то, что дорого каждому человеку в нашей стране и таким образом мы хотели выразить свою благодарность нашим дедам и прадедам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. Во-вторых, мы хотели показать, что стрит–арт может быть интересным и позитивным».

Масштабные рисунки, посвященные Великой Победе, создают активисты Общероссийского народного фронта в десятках крупных городов России.

 

Теги: ОНФ, граффити
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