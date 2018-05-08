Поисковики нашли останки красноармейцев из Башкирии, погибших 9 мая за три года до Дня Победы Фото: Поисковое движение России Поисковики нашли останки красноармейцев из Башкирии, погибших 9 мая за три года до Дня Победы Фото: Поисковое движение России

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В ходе весенней Вахты Памяти в Новгородской области поисковики подняли останки красноармейцев – уроженцев Республики Башкортостан, погибших ровно за три года до Дня Победы - 9 мая 1942 года. Все они воевали в районе Рамушевского коридора и погибли в один день.

Так, Кировским поисковым отрядом «Фронт» поднят боец, по медальону удалось определить его личность. Это младший сержант Расказов Петр Петрович, 1909 года рождения, призванный Кушнаренковским РВК БАССР, проживал в с/с Шарынский Кушнаренковского района. Последнее место службы — штаб 145 отдельной стрелковой бригады.

Этим же отрядом обнаружен боец Вялиунин Зипат Ибатович, 1915 года рождения, призванный Чекмагушевским РВК, БАССР. Проживал в деревне Дукай с/с Болтачевский Чекмагушевского района. Последнее место службы — штаб 145 отдельной стрелковой бригады. Воинское звание — заместитель политрука. Захоронение этого солдата возможно на малой родине. Информация передана башкирским поисковикам для розыска родственников.

Первичное место захоронения бойцов — братская могила, Ленинградская область Старорусский район, д. Старое Рамушево.

Поисковики просят родных воинов выйти на связь. Контактный телефон: 8-963-909-19-70 (Волков Владимир Сергеевич).