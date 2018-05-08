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В Башкирии полицейский обвиняется в мошенничестве

ОБЩЕСТВО

В Башкирии полицейский обвиняется в мошенничестве Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии полицейский обвиняется в мошенничестве Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Нефтекамске 31-летний бывший полицейский обвиняется в мошенничестве. Оперуполномоченный угрозыска «подрабатывал» ложными обещаниями закрыть уголовное дело за вознаграждение. Граждане, обвинявшиеся в краже телефона и кредитном мошенничестве, перечислили ему по 20 тысяч рублей. Попался полицейский, когда принялся вымогать у местной жительницы 30 тысяч рублей, а та сообщила об этом в правоохранительные органы. Сотрудник был уволен, суда он дожидается в следственном изоляторе. Дело передано в суд, сообщили в республиканской прокуратуре.

Теги: мошенничество, взятка
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