Жители Башкирии 9 мая смогут наблюдать максимальное восхождение сияющего Юпитера Фото: сайт Уфимского планетария Жители Башкирии 9 мая смогут наблюдать максимальное восхождение сияющего Юпитера Фото: сайт Уфимского планетария

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

8 мая Юпитер взойдет на юго-востоке в 20.48 по местному времени, а на максимальную высоту над горизонтом, равную 19 градусам и 9 минутам, он поднимется 9 мая в 01.15 и будет виден на юге в созвездии Весов. По информации Уфимского планетария, в момент противостояния, 9 мая в 05.40, Юпитер будет заходить за горизонт, и увидеть его уже не удастся из-за взошедшего Солнца (оно восходит в 05.20).

В противостоянии Юпитер будет иметь максимальную яркость -2.52 звездной величины и будет находиться на расстоянии в 658,2 млн километров от Земли. Даже в бинокли вблизи Юпитера можно будет увидеть его самые крупные спутники: Европу, Каллисто, Ио и Ганимед.

«Майскими ночами он будет сиять на темном ночном небе, поражая своей яркостью наблюдателей. В конце месяца Юпитеру немного помешает Луна: будучи вблизи полнолуния она засветит небо, и Юпитер не будет выглядеть так эффектно. В городе восхититься Юпитером в полной мере помешает засветка неба городскими огнями. 27 мая над Юпитером пройдет Луна, в 22.12 она будет находиться всего на 3,2 градуса севернее Юпитера», — сообщили в планетарии.

Таким сияющим Юпитер будет виден еще продолжительное время, примерно через месяц он незначительно уменьшит свою яркость до -2.47 звездной величины. После противостояния Юпитер будет восходить всё раньше, до захода Солнца, и вечерами будет сиять на юге самой яркой звездой. Конкуренцию ему составит только Венера, превосходящая его в блеске, которая после захода Солнца будет видна над западным горизонтом, сияя ярчайшей звездой.

Справочно. Противостояние Юпитера происходит раз в 13 месяцев. Противостоянием называют такое положение планеты на орбите, когда она оказывается на одной прямой с Землей и Солнцем, причем Земля находится между планетой и Солнцем. Для земного наблюдателя планета в противостоянии отстоит от Солнца на 180 градусов и восходит вечером в то время, когда Солнце заходит за горизонт, а заходит на западе утром с восходом Солнца, то есть видна всю ночь, и это самое благоприятное время для ее наблюдения.