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Константин Толкачев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Волика с Днем Победы

ОБЩЕСТВО

Константин Толкачев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Волика с Днем Победы Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Константин Толкачев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Волика с Днем Победы Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Волика.

Иван Фомич Волик был призван в Красную армию в семнадцать лет в ноябре 1944 года. После окончания войны с Германией воевал на Дальнем Востоке с Японией, затем продолжил службу там же в особом отделе контрразведки. В 1953 году был уволен в запас, сообщает пресс-служба регионального парламента.

После военной службы Иван Фомич долгие годы работал в партийных органах, 16 лет (с 1972 по 1988 годы) был первым секретарем Кармаскалинского райкома, был депутатом Верховного Совета БАССР трех созывов.

В эти годы Кармаскалинский район десятки раз удостаивался наград всесоюзного, всероссийского, республиканского значения, дважды становился победителем Всесоюзного соцсоревнования, награжден двумя медалями ВДНХ СССР за успехи в сельском хозяйстве.

Иван Волик награжден орденами Отечественной войны II степени, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знаком Почета», а также 26 медалями, среди которых «За отвагу», «За победу над Японией» и многие другие.

Иван Волик рассказал о службе на Дальнем Востоке, участии в военных операциях, о годах работы в республике, депутатской деятельности.

Константин Толкачев поблагодарил ветерана и пожелал долгих лет жизни.

«Вы многое сделали для нашей Родины, отстояли независимость страны, затем своим трудом внесли вклад в последующее восстановление народного хозяйства, – отметил Константин Толкачев. – Мы вам безмерно благодарны. Дай вам бог здоровья и долгих лет жизни».

Теги: День Победы
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