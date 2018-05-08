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На севере Башкирии ожидаются заморозки - штормовое предупреждение

ОБЩЕСТВО

На севере Башкирии ожидаются заморозки - штормовое предупреждение Фото: ГКЧС РБ

На севере Башкирии ожидаются заморозки - штормовое предупреждение Фото: ГКЧС РБ

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На севере Башкирии ожидаются заморозки. По данным Башгидромета, ночью и утром 10, 11 мая в северных районах ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, нужно позаботиться об их защите, напомнили в ГКЧС РБ. Одними из самых распространенных средств борьбы с заморозками в плодоносящих садах является дымление (окуривание), смачивание водой.

Неблагоприятный прогноз касается также дорожной обстановки.

 

Теги: заморозки
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