Роскачество исследовало уфимский хлеб и выявило нарушения Фото: сайт Роскачества Роскачество исследовало уфимский хлеб и выявило нарушения Фото: сайт Роскачества

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Роскачество летом 2017 года запустило масштабное исследование качества нарезных батонов, которые легко распознать по характерным косым надрезам на поверхности. Оно охватило все федеральные округа страны. Вердикт был вынесен хлебу Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. В ПФО были закуплены батоны 33 торговых марок.

По информации пресс-службы Роскачества, в батоне «Уфимского хлебозавода № 7» зафиксирована повышенная кислотность мякиша.

«Скорее всего, для производства этих батонов использовалась несвежая, ставшая прогорклой мука, либо была нарушена технология производства», — пояснили в ведомстве.

Среди недостатков эксперты также выявили: «много сахара», «сорт муки ниже заявленного в маркировке» и «мало жира».

Среди достоинств: «не содержит консервантов» и «хорошие органолептические показатели».

«Образец абсолютно безопасен. В нем не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, патогенных микроорганизмов, а также бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка. Кроме того, в нем не зафиксировано наличие плесеней, в частности, у хлеба нет картофельной болезни. В хлебе не было зафиксировано наличие консервантов, в числе которых соли бензойной, сорбиновой и пропионовой кислот, а также некоторых улучшителей муки, например, фосфатов, броматов и семикарбазида», — отметили в ведомстве.

Батон светло-желтого цвета, то есть при его производстве не использовались красители. Фактический вес хлеба соответствует весу, указанному в маркировке.

В Роскачестве добавили, что информация о выявленных нарушениях передана в органы, осуществляющие госконтроль.

С более подробными результатами исследования уфимского батона можно ознакомиться на сайте Роскачества.