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В Башкирии обустроили именной родник Героя Советского Союза

ОБЩЕСТВО

В Башкирии обустроили именной родник Героя Советского Союза

Фото: предоставлено РО РГО в РБ

В Башкирии обустроили именной родник Героя Советского Союза

Фото: предоставлено РО РГО в РБ

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Славному сыну  башкирского народа, Герою Советского Союза Фазульяну Ахмалетдинову в эти дни исполнилось бы 100 лет. Торжества, посвященные вековому юбилею героя, прошли на его родине, в селе Ахметово Кушнаренковского района, где Фазульян Фазлыевич родился, откуда ушел на фронт, куда вернулся и до пенсии работал заместителем директора средней школы. Знаменитым земляком здесь гордятся все, от мала до велика. По названной в честь героя улице состоялось шествие Бессмертного полка, в котором с портретами прадедов, дедов, отцов прошли десятки односельчан.

Символично, что именно к этой дате было приурочено открытие родника «Фазыл чишмэсе», названного в честь Фазульяна Ахмалетдинова и обустроенного за счет благотворительных пожертвований ПАО АНК «Башнефть» при участии Башкирского регионального отделения Русского географического общества. 

Воплощению замечательного проекта в жизнь содействовали администрация района, житель деревни Ахметово  Санжар Сабиров и многие другие неравнодушные жители. Теперь родник обрел свой новый облик, свои берега, площадку обозрения, беседку, бетонную лестницу с перилами.

Глава сельского поселения Зиля Ялаева, председатель военно-патриотической комиссии Башкирского отделения Русского географического общества Рифгат Денисламов, дочь героя, директор уфимской школы №142 Зухра Ахмалетдинова, отметили, что родник — это олицетворение жизни, чистоты, светлых дел. К нему приходят люди как к самому близкому другу и в минуты радости, и в минуты горя. Любил приходить сюда  и Герой Советского Союза Фазульян Ахмалетдинов, который всегда ухаживал за родником. А сегодня к роднику пришли его сыновья и дочери – девять человек.  Все они стали замечательными людьми, которыми отец по праву гордился.

На открытии родника учащиеся держали в руках портреты фронтовиков, портреты героя. Мулла освятил молитвой источник,  а затем зазвучали народные песни, лихо заиграла гармонь. И, конечно же, каждый отведал воду родника.  

«В республике тысячи родников, каждый из них имеет свою легенду. А в данном случае, легендой является человек, который жил рядом с нами и сделал все во имя нашей Победы, во имя всех ныне живущих. Мы и впредь продолжим обустраивать родники, многие из которых также названы в честь знаменитых людей нашей республики», — сообщили в региональном отделении РГО в РБ.

 

Теги: память, именной родник
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