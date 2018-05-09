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9 мая Среда

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Православные паломники Башкирии смогут посетить обновленные Саровскую и Дивеевскую обители

ОБЩЕСТВО

Православные паломники Башкирии смогут посетить обновленные Саровскую и Дивеевскую обители Фото: аппарат ГФИ

Православные паломники Башкирии смогут посетить обновленные Саровскую и Дивеевскую обители Фото: аппарат ГФИ

УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Православные паломники Башкирии смогут посетить обновленные Саровскую и Дивеевскую обители. В ближайшие два года одному из самых популярных паломнических мест в России вернут исторический облик, сообщили в аппарате Главного федерального инспектора. Под председательством полпреда Президента РФ в ПФО прошло заседание попечительского совета по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей. Попечительский совет возглавил Михаил Бабич. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что благодаря усилиям совета удалось объединить действия бизнеса, органов власти, Нижегородской митрополии и поставить на плановую основу строительную, научную, историческую, проектную, кадровую и финансовую работу по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей.

Михаил Бабич особо отметил, что на уровне федерального правительства уже профинансировано выведение за периметр монастырей и строительство новых зданий МВД, прокуратуры, поликлиники ФМБА и других объектов гражданского назначения, которые ранее располагались на территории обители. Также в ближайшее время здесь будут созданы новые объекты инфраструктуры: железнодорожная и автомобильная станции, будет построена дорожная сеть в Сарове и Дивееве. Это уникальный, единственный в стране придел православного храма, в котором собраны мозаичные образы покровителей всех силовых структур России: Архистратига Божия Михаила, святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского, святого воина Димитрия Солунского, святого праведного воина Федора Ушакова и других воинов, прославленных в лике святых.Основная часть работ по восстановлению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей завершится в 2020 году, когда паломники со всей страны смогут посещать памятные для православия исторические места. 

Теги: религия
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