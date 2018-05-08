Парламент Башкирии опубликует уникальные документы об Александре Матросове Фото: Олег Яровиков Парламент Башкирии опубликует уникальные документы об Александре Матросове Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уникальные документы, связанные с судьбой всем известного Героя Советского Союза Александра Матросова, включены в 23-й том издания Свода законов и нормативных правовых актов Башкортостана. Государственное Собрание опубликует уникальные документы об истории Башкортостана за 1943 год.

«В очередной том Свода включено более 200 нормативных правовых актов, через которые прослеживается героический труд жителей республики в самый трудный переломный год войны, – прокомментировал глава редколлегии, спикер регионального парламента Константин Толкачев. – Документы проливают свет на множество подробностей, о которых большинство наших современников наверняка даже не в курсе. Например, на факт содержания в Белебее и Бирске репрессированных политзаключенных из числа крупных государственных и общественных деятелей всесоюзного масштаба. Или на судьбы военнопленных из Польши, которые находились в госпитале в Ишимбае. Материалы демонстрируют тяжелейшее положение дел в народном хозяйстве. Засуха, голод, эпидемии. В сентябре 1943 года 29 тысяч детей по республике не пошли в школу из-за того, что у них элементарно не было одежды. В то же время именно в 1943 году в БАССР из-за потребностей фронта и тыла начинают развиваться новые направления промышленности, ведется разведка нефтяных месторождений».

Предполагается, что 23-й том с материалами 1943 года будет выпущен и размещен на официальном сайте Государственного Собрания в течение 2018 года. В 2019 году планируется подготовить 24-й том с материалами 1944 года, в 2020 году – том 25.

«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы планируем завершить публикацию документов, отражающих события тех лет, – сказал Константин Толкачев. – Это станет достойным вкладом Государственного Собрания в объективное отражение жизни республики в труднейших условиях военного времени, в сохранение памяти о значительной роли Башкирской АССР в достижении Победы».

К публикации многотомного Свода законов и нормативных правовых актов Башкортостана Государственное Собрание приступило в 2005 году. За шесть лет парламент республики выпустил 21 том. В них содержатся нормативные правовые акты, принятые на территории Башкортостана с 1917 по 1941 год. В Свод включены материалы высших органов государственной власти Уфимской, Оренбургской губерний, БАССР, СССР, РСФСР, постановления ЦК ВКП(б), бюро Башкирского обкома ВКП(б). Представленные в Своде документы – это своего рода историческая панорама деятельности высших органов власти республики. Издание такого сборника призвано сделать общедоступными уникальные архивные документы, которые могут стать ценным источником знаний для тех, кто интересуется законодательством и в целом историей республики. В 2016 году работа по составлению Свода была возобновлена. В 2017 году был выпущен очередной 22-й том с документами 1942 года. Начиная с 22-го тома издание Свода ведется в электронном виде. Ознакомиться с документами можно на официальном сайте Государственного Собрания.