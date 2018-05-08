В Башкирии предприятие оштрафовали на 1 млн рублей за предложение взятки полиции Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии предприятие оштрафовали на 1 млн рублей за предложение взятки полиции Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке предприятие «Башспецсталь» оштрафовали на крупную сумму за предложение взятки полиции. В марте правоохранительные органы обнаружили, что предприятие незаконно принимает металлолом, юрлицу грозил штраф в 50 тысяч рублей. Чтобы нивелировать инцидент, директор предложил полицейскому взятку в виде принтера и канцелярских принадлежностей, о чем тот сообщил начальству.

Было возбуждено еще одно административное дело — по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», рассмотрев которое суд приговорил предприятие к штрафу в 1 млн рублей. Оспорить это решение в вышестоящих инстанциях не удалось, фирма выплатила штраф в полном размере, сообщили в республиканской прокуратуре.