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В Башкирии предприятие оштрафовали на 1 млн рублей за предложение взятки полиции

ОБЩЕСТВО

В Башкирии предприятие оштрафовали на 1 млн рублей за предложение взятки полиции Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии предприятие оштрафовали на 1 млн рублей за предложение взятки полиции Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке предприятие «Башспецсталь» оштрафовали на крупную сумму за предложение взятки полиции. В марте правоохранительные органы обнаружили, что предприятие незаконно принимает металлолом, юрлицу грозил штраф в 50 тысяч рублей. Чтобы нивелировать инцидент, директор предложил полицейскому взятку в виде принтера и канцелярских принадлежностей, о чем тот сообщил начальству.

Было возбуждено еще одно административное дело  — по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», рассмотрев которое суд приговорил предприятие к штрафу в 1 млн рублей. Оспорить это решение в вышестоящих инстанциях не удалось, фирма выплатила штраф в полном размере, сообщили в республиканской прокуратуре.  

Теги: взятка, суд, штраф
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