Башкирия в федеральных СМИ: Курултай башкир борется за язык, история героя с забытой фотографии, «Уфа» приблизилась к Европе Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: Курултай башкир борется за язык, история героя с забытой фотографии, «Уфа» приблизилась к Европе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии появится центр по разработке имплантов из нанотитана. Сейчас более 90% титановых имплантов российские клиники закупают за рубежом. По мнению уфимских учёных, новое производство позволит заменить зарубежные изделия отечественными.

Центр по разработке имплантов из нанотитана. Медики и учёные Башкирии приступили к организации инжинирингового центра по разработке медицинских имплантов из нанотитана. Этот материал создали сотрудники уфимского медицинского университета, передает интернет-портал «ОТР﻿». Отмечается, что нанотитан гораздо прочнее обычного сплава, из которого сейчас делают медицинские протезы. К тому же он не подвержен коррозии. Но пока эти изделия не востребованы в российских клиниках из-за высокой цены. Килограмм лабораторного нанотитана стоит около 2 тысяч долларов. Промышленное производство, которым займётся инжиниринговый центр в Уфе, позволит снизить себестоимость нанометалла и разработать новые виды изделий из него, говорится в сюжете.

Как пояснил профессор Уфимского авиационного университета Евгений Парфенов, «из нанотитана можно производить большое количество различных имплантов. Во-первых, это травматология, то есть временные импланты, которые устанавливаются на время, пока кость не заживет, и постоянные имплантанты, которые устанавливаются вместо поврежденных суставов — коленных и тазобедренных». Сейчас более 90% титановых имплантов российские клиники закупают за рубежом. Уфимские учёные считают, что новое производство позволит заменить зарубежные изделия отечественными.

Война сержанта Жернавкова. Историю героя с забытой фотографии рассказала газета «Аргументы и факты﻿». Как сообщает издание, поисковики из уфимского отряда «Обелиск» стали обладателями настоящего сокровища — в архиве одного из военкоматов они обнаружили фотографии призывников 1943 года. Сейчас поисковики ищут родственников тех, кто изображен на фотографиях.

Среди них — фото Василия Жернавкова из деревни Первушино Кушнаренковского района Башкирии. 25-летнего Василия осенью 1941 года мобилизовали, но отправили не на фронт, а на завод №26. В ноябре 1942 года с Жернавкова сняли «бронь» и призвали в РККА, повествуют в газете. Службу сержант Жернавков проходил в 29-й отдельной лыжной бригаде. 8 марта 1943 года немцы начали наступление из Новгород-Северского, и в районе деревни Ивот завязали бои с лыжниками. Против советских бойцов бросили танки и авиацию. Потери в 29-й бригаде — больше 500 убитых, свыше 1000 раненых. Но сержант Жернавков этот тяжелейший бой пережил. Об этом свидетельствует наградной документ от 14 февраля 1944 года. Согласно ему, медалью «За отвагу» был отмечен наводчик минометного расчета минометной роты 3-го стрелкового батальона старший сержант Жернавков Василий Иванович. Награжден он был за то, что сначала подавил две огневые точки и уничтожил 10 гитлеровцев, а затем подавил одну огневую точку и истребил 12 гитлеровцев, отмечается в материале.

Увы, имя Василия Жернавкова поисковики обнаружили и в печальном документе — донесении о безвозвратных потерях от 19.03.1944 года. Строка номер 45 сообщает, что командир отделения старший сержант Жернавков Василий Иванович убит в бою 25.02.1944 года и похоронен в Полесской области Белорусской ССР.

«Вспомним добрым словом Василия Ивановича, отдавшего жизнь за то, чтобы у нас с вами было право появиться на свет», — призвали в газете. Если найдутся родные и близкие героя, либо те, кто сможет дополнить рассказ о его судьбе, АиФ.ru обещал предоставить им слово.

Курултай башкир решил бороться за язык. Как информирует газета «Коммерсантъ﻿», «Всемирный курултай башкир, объединяющий представителей башкирского народа в 38 субъектах РФ, призвал Госдуму не рассматривать поправки к закону «Об образовании», направленные на отмену обязательного изучения родного языка в школах. В организации считают, что в многонациональных республиках попытка узаконить «необязательность» изучения родных языков создаст угрозу межнациональному миру и согласию». Также в организации уверены, что принятие поправок «окончательно разрушит языковую политику в сфере образования». Все это башкирские общественники изложили в письме, направленном спикеру Госдумы Вячеславу Володину, пишет издание. Отмечается, что против поправок выступили и другие республики — Татарстан, Чувашия, представители Осетии.

На свободу с чистой совестью? Как сложилась судьба пожизненно осуждённых, которым удалось выйти на свободу, выяснили на телеканале RT﻿. За всю историю существования в России колоний для пожизненно осуждённых шестерым заключённым всё же удалось выйти на волю. А один, уфимец, даже добился условно-досрочного освобождения, говорится в материале и уточняется, что большинство из них так и не смогли привыкнуть к вольной жизни — они вновь попадали в тюрьму или спивались.

Сообщается, что первым на свободу в 2006 году вышел уроженец Саратова 46-летний Александр Бирюков, позднее — 59-летний уроженец Амурской области Александр Щёголев, 66-летний краснодарец Владимир Дорохин, 64-летний житель Красноярска Владимир Пахомов, 63-летний уфимец Анвар Масалимов, а также 42-летний пермяк Алексей Быков.

Среди тех, кто смог выйти на свободу, уроженец Уфы Анвар Масалимов. Первый срок он получил за убийство в 1980 году в родной Башкирии — зарезал собутыльника на заводе. В 1991 году Масалимов добился условно-досрочного освобождения и уехал на заработки в Томскую область. Там он жестоко убил пенсионера. За второе убийство суд приговорил Масалимова к расстрелу. После введения моратория на смертную казнь башкирского рецидивиста отправили отбывать пожизненное заключение в колонию Ямала «Полярная сова». В 2016 году Вологодский облсуд пересмотрел приговор Масалимову и постановил освободить его. Мужчина вернулся в Уфу, где сейчас ведёт асоциальный образ жизни, выяснил RT. В 2017 году его задерживали по подозрению в убийстве. Однако в ходе следствия выяснилось, что преступление совершила его сожительница.

Самый первый пожизненно осуждённый, оказавшийся на воле, Александр Бирюков умер от сердечного приступа. Об этом сообщили RT его знакомые. Бирюков в 1991 году во время срочной службы в армии застрелил из автомата офицера. На суде срочник заявил, что защищался, поскольку офицер пытался его изнасиловать, рассказали на телеканале.

По данным ФСИН, сегодня в ИК для осуждённых к пожизненному лишению свободы содержится 267 человек, отсидевших более 25 лет. 56 заключённых уже подали ходатайства на УДО, информирует RT.

«Уфа» приблизилась к Европе. Футболисты «Уфы» в текущем сезоне сделали небольшой шаг к статусу середняка российской премьер-лиги, считает главный тренер команды Сергей Семак. Как сообщает «Р-Спорт﻿», ФК «Уфа» с 40 очками занимает шестое место в премьер-лиге за тур до окончания чемпионата.

«У нас осталась одна игра, и если можно набрать больше очков, мы постараемся это сделать… Мы сделали шажочек в сторону середняка в этом сезоне», — сказал Семак журналистам. В 29-м туре «Уфа» в Казани сыграла вничью с «Рубином» со счетом 0:0, напомнили в агентстве.

В продолжение темы «Коммерсантъ﻿» пишет, что «этот результат позволяет подопечным Сергея Семака повысить свои шансы в борьбе за шестое место в итоговой турнирной таблице, которое, не исключено, позволит его обладателю заработать последнюю вакантную путевку в еврокубки».

Дебошира сняли с рейса. Пассажира, находившегося на борту самолета Уфа — Москва в состоянии алкогольного опьянения, сняли с рейса, передает телеканал РЕН ТВ﻿. Сообщается, что дебошира доставили в отделение полиции. Против него составлен протокол об административном правонарушении.