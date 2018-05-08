В Башкирии волонтеры посадили 40 тысяч деревьев на территории Зилаирского района Фото: администрация Зилаирского района















В Башкирии волонтеры посадили 40 тысяч деревьев на территории Зилаирского района Фото: администрация Зилаирского района

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На территории всей страны по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства проводится акция «Всероссийский день посадки леса». На днях представители различных организаций и предприятий Зилаирского района, члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» в преддверии лесокультурного периода и в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» вышли на масштабный субботник по посадке сеянцев сосны. Посадка производилась на территории Зилаир-Шарского лесничества. Перед тем как приступить к работе, участковый лесничий Зилаирского лесничества Алексей Сенев провел инструктаж по технике безопасности и технологии посадки сеянцева. После изучения всех тонкостей посадки, работники, разделившись на пары, приступили к делу.

По словам специалистов, лесовосстановлению в первую очередь подлежат участки, пройденные сплошными рубками. Кроме того, посадка проводится на участках, поврежденных лесными пожарами, вредителями и болезнями, где есть дороги. Требуется и предварительная работа. Необходимо провести санитарные рубки, подготовить площадь. Все это на данном выделенном участке было выполнено еще в прошлую осень. А весь посадочный материал выращен на собственном лесном питомнике Зилаирского лесхоза.

«По итогам прошлого года Зилаирский район в республике уверенно вошел в число лидеров по посадке деревьев, в нынешнем же году мы планируем улучшить свой прошлогодний результат. Сажая сегодня сеянцы на своей малой родине, мы думаем о будущем всей нашей страны. Пройдет каких-то 50 лет, и наши потомки с благодарностью будут вспоминать о наших славных делах», — отметил принявший в акции участие глава района Ильгиз Фаткуллин.

Ежегодно на территории Зилаирского лесничества производится посадка лесных культур сосны обыкновенной в количестве 1 млн 400 штук на площади 350 гектаров. На прошедшей же экологической акции усилиями более 100 человек на площади 10 га была произведена высадка более 40 тысяч саженцев хвойной породы, сообщили в администрации района.