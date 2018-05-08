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8 мая Вторник

Уфа   °

Уфу украшают кованые решетки, декоративные фонари и люки производства ИК-9

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе литейный цех исправительной колонии №9 отлил декоративные люки, предназначенные для улицы Мустая Карима, где планируется создание пешеходной зоны.

По информации пресс-службы регионального УФСИН России, на крышке люка схематично изображен городской квартал и название примыкающих улиц: Мустая Карима, Коммунистической, Чернышевского.

Литейный цех ИК-9 неоднократно выполнял заказы для благоустройства Уфы. Самая массовая продукция — чугунные люки и водосливные решетки. В колонии производятся различные декоративные изделия уличного дизайна. Способом формового литья изготавливаются таблички с названиями улиц, а также урны и скамейки.

В прошлом году в ИК-9 сделали декоративные решетки из чугунного литья для набережной Уфы. Общая протяженность ограждения составила почти километр. Кроме того, столицу республики украшают кованые решетки и декоративные фонари производства ИК-9.

Теги: ИК, УФСИН по РБ, благоустройство
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