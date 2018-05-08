В Уфе «взлетели» цены на автомобильные наклейки ко Дню Победы Фото: РИА Новости/Виталий Аньков В Уфе «взлетели» цены на автомобильные наклейки ко Дню Победы Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне россияне стали чаще искать наклейки на соответствующую тематику.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на аналитический отдел портала «Юла», количество запросов данного товара увеличилось на 35% по сравнению с прошлым месяцем.

«Основной интерес у пользователей вызывают наклейки, приуроченные к 9 Мая, их стали искать в четыре раза чаще. Самыми популярными поисковыми запросами оказались «9 Мая», «День Победы» и «Спасибо деду за победу». Среди других часто встречающихся запросов, посвященных победе в Великой Отечественной войне, оказались «1941 — 1945», «Помним! Гордимся!», «Ни шагу назад», «Т-34» и «На Берлин!», — сообщает издание.

Средняя стоимость наклейки ко Дню Победы составляет 330 рублей. Самую дорогую предлагают приобрести в столице Башкирии – 380 рублей. Самые дешевые продают в Волгограде и Ярославле – 15 рублей за штуку.