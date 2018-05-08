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В Уфе врачи спасли годовалого ребенка, проглотившего гидрогелиевый шарик

ОБЩЕСТВО

В Уфе врачи спасли годовалого ребенка, проглотившего гидрогелиевый шарик Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Уфе врачи спасли годовалого ребенка, проглотившего гидрогелиевый шарик Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимские хирурги спасли годовалого мальчика, проглотившего небольшой шарик гидрогелия. По информации ГТРК «Башкортостан», малышу пришлось перенести две операции и около месяца провести в больнице.

Медики не могли поставить диагноз две недели. Они заподозрили опухоль, провели операцию и только тогда поняли, в чём дело. В регионе это не первый такой случай — оба раза хирургам пришлось проводить открытую операцию.

Сообщается, что обычно полимерные шарики используют флористы для поддержания влажности почвы. Сейчас их стали применять и в развивающих детских играх. При погружении в воду шарики увеличиваются в несколько раз. Такими же свойствами материал обладает и в желудке ребенка.

Теги: медицина, дети
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