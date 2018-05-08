Башкирская содовая компания поздравила своих ветеранов Фото: БСК Башкирская содовая компания поздравила своих ветеранов Фото: БСК

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Представители компании поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, вручили подарки к празднику и рассказали о главных новостях предприятия. Такие встречи для компании традиционны и всегда проходят с особой теплотой.

Сегодня на учете в совете ветеранов БСК состоят 15 участников войны, 260 тружеников тыла и 14 вдов ветеранов войны. Компания не только помнит, но и оказывает всестороннюю поддержку тем, кто в тяжелое для страны время совершил военный и трудовой подвиг. В этом году на оказание материальной помощи к празднику 9 Мая предприятие направило около одного миллиона рублей.

«От всей души хочется поздравить вас с этим Великим для нашего народа праздником! Пожелать вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Подвиг, совершенный вами — бессмертен, он навсегда останется в сердце каждого из нас!» — обратился к ветеранам директор по связям с общественностью Сергей Лобастов.

Башкирская содовая компания помогает не только своим ветеранам, но и участвует в организации городских мероприятий, посвященных Дню Победы. 9 мая горожан ждут ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк», полевая кухня, а также концертно-развлекательная и спортивная программы. Достойным завершением праздника станет фейерверк. На эти цели компания направит порядка 2 млн рублей.