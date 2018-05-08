До конца недели в Башкирии будут идти кратковременные дожди Фото: Ксения Калинина До конца недели в Башкирии будут идти кратковременные дожди Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

До конца недели синоптики прогнозируют в Башкирии небольшую облачность и кратковременные дожди.

По данным Росгидрометцентра, на следующий день после праздника, 10 мая, в Уфе похолодает. В ночь на четверг столбик термометра опустится до +3 градусов, временами будет идти дождь.

10 мая осадков не ожидается, однако дневная температура воздуха составит всего 13 градусов. Самые холодные ночи на этой неделе ожидаются в выходные – всего +1 градус. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется только до +15.

Напомним, уже до конца этой недели жилищные службы башкирской столицы планируют отключить отопление в домах.