В Уфе 9 мая изменится схема движения транспорта Фото: Олег Яровиков В Уфе 9 мая изменится схема движения транспорта Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

9 мая в Уфе временно изменится схема движения общественного транспорта, это связано с шествием «Бессмертного полка».

Напомним, Всероссийская патриотическая акция пройдет с 12.00 до 13.00. Колонна пройдет по проспекту Октября от остановки «Спортивная» до бульвара Славы. Движение транспорта по проспекту – на участке от улицы 50 лет СССР до бульвара Славы – будет закрыто с 10.00 до 14.00.

В это время не будут ходить троллейбусы №№1, 13, 13к и 22. Автобусы будут объезжать закрытый участок по улицам Комсомольской и Российской.