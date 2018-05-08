В Уфе 9 мая изменится схема движения транспорта
В Уфе 9 мая изменится схема движения транспортаФото: Олег Яровиков
В Уфе 9 мая изменится схема движения транспортаФото: Олег Яровиков
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
9 мая в Уфе временно изменится схема движения общественного транспорта, это связано с шествием «Бессмертного полка».
Напомним, Всероссийская патриотическая акция пройдет с 12.00 до 13.00. Колонна пройдет по проспекту Октября от остановки «Спортивная» до бульвара Славы. Движение транспорта по проспекту – на участке от улицы 50 лет СССР до бульвара Славы – будет закрыто с 10.00 до 14.00.
В это время не будут ходить троллейбусы №№1, 13, 13к и 22. Автобусы будут объезжать закрытый участок по улицам Комсомольской и Российской.