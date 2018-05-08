Стало известно, когда в Уфе завершится отопительный сезон Фото: Олег Яровиков Стало известно, когда в Уфе завершится отопительный сезон Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

По информации администрации Советского района Уфы отопительный сезон в Уфе завершится уже в самое ближайшее время.

По нормативам, подача тепла прекращается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышает +8 градусов. Основываясь на данных синоптиков, жилищные службы буду готовы отключить отопление уже в четверг, 10 мая.

По прогнозам, 8 и 9 мая днем в столице Башкирии будет по-летнему тепло — +18..+19 градусов, ночью столбик термометра будет опускаться до +3..+6.