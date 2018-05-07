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7 мая Понедельник

Уфа   °

В Уфе открылся новый призывной пункт

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе открылся новый призывной пункт. Торжественное открытие состоялось сегодня в Советском районе, на улице Подводника Родионова, сообщает телеканал «Вся Уфа».

На новом призывном пункте будут работать с новобранцами Советского и Октябрьского районов города. Ранее новобранцы проходили комиссию на улице Революционной, куда стягивались призывники со всей республики.

«Это событие историческое, все будут помнить, в какой день открыли призывной пункт, но самое главное, что этот призывной пункт – единственный в России. В 2018 году ни один не строится, не возводится, не ремонтируется», - говорит военный комиссар РБ Игорь Харченко.

В здании призывного пункта уже идет призывная кампания. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Среди гостей был и Анатолий Позднеев, которому 6 мая ему исполнилось 93 года.

«36 лет в армии служил, с войны и после войны, два раза в Германии, два раза в Азии, два раза на Украине, в Белоруссии и в Прибалтике», — рассказывает ветеран ВОВ Анатолий Позднеев.

Новый призывной пункт начал свою работу еще в начале апреля. За месяц здесь прошли медицинскую комиссию несколько сотен новобранцев. Из них 25 человек направили служить в Национальную гвардию. 

Теги: призывной пункт, вся уфа
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