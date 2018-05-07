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7 мая Понедельник

Уфа   °

Главный федеральный инспектор посетил госпиталь ветеранов в столице Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Главный федеральный инспектор по поручению Приволжского полпреда Михаила Бабича побывал с рабочим визитом в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн. Лечебное учреждение располагает стационаром на 336 коек и поликлиникой. Михаил Закомалдин посетил  отделение терапии, гериатрии, неврологии, травматолого-ортопедическое отделение и  отделение паллиативной медицинской помощи, сообщили в аппарате ГФИ. 

Главный федеральный инспектор пообщался с пациентами, среди которых участники Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, контртеррористических операций, труженики тыла, вдовы участников войн. Михаил Закомалдин поздравил их с Днем Победы. В свою очередь, ветераны рассказали, что вполне довольны качеством медицинского обслуживания и отношением персонала к ним. Руководителю приемной Президента России в Республике Башкортостан участники Великой Отечественной войны задавали интересующие их вопросы — о лекарственном обеспечении, социальных гарантиях, выплатах и льготах.

Здание клинического госпиталя ветеранов, расположенное в центре Уфы, является историческим памятником. С 1861 года здесь находилось Уфимское Епархиальное женское училище, которое в 1937 году переделали под госпитально-хирургическую больницу. С 1 июля 1941 года в здании развернули эвакогоспиталь на 700 коек. Сегодня кирпичное сооружение нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. Часть отделений (Литер А4) неврологии и гериатрии признана аварийной. Проект обновленного медицинского центра для ветеранов был подготовлен еще в 2014 году, рассказывают врачи. Сегодня медперсонал ожидает финансирование.

Далее Михаил Закомалдин посетил филиал клинического госпиталя — «Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения», открытый в столице Башкортостана в 2015 году. Здесь также оказывают врачебную помощь ветеранам войн по индивидуальным программам с применением современных методик и аппаратуры. В клинике развернуты отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции центральной и периферической нервной системы, с нарушением опорно-двигательного аппарата. С 2017 года госпиталь участвует в пилотном проекте «Развитие медицинской реабилитации в Российской Федерации».  

Теги: главный федеральный инспектор
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