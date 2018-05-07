В Башкирии в сквере сельского поселения 9 мая установят гаубицу М-22 Фото: Википедия В Башкирии в сквере сельского поселения 9 мая установят гаубицу М-22 Фото: Википедия

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Активисты Союза ветеранов боевых действий Шаранского района планируют разнообразить и обогатить мемориал в сквере села Шаран. При поддержке главы администрации района Ильгиза Самигуллина, благодаря генерал-майору Вооруженных Сил РФ Фраизу Салыеву и майору ВС РФ, земляку шаранцев, Руслану Мадиярову, удалось решить вопрос о передаче в муниципальную собственность артиллерийского орудия — 122-миллиметровой гаубицы М-22 времен Великой Отечественной войны.

После парада Победы, который состоится 9 мая на площади села Шаран, когда военная техника и колонны «Бессмертного полка» пройдут по площади, гаубицу планируется поставить на территории Сквера братьев Звездиных у обелиска ветеранов боевых действий на свое постоянное место пребывания.

Ильгиз Самигуллин поблагодарил Совет ветеранов Шаранского района за проделанную работу, поскольку сейчас достать столь раритетную военную технику, как гаубица, очень сложно, тем более сельскому поселению.

Администрация района выразила также благодарность тем, кто помог при транспортировке гаубицы из Курганской области — водителям автомашины, индивидуальным предпринимателям за финансовую поддержку для приобретения топлива, всем, кто проводил работу по подготовке и установке арторудия в селе Шаран.

«Установка артиллерийского орудия – это еще один поклон героям Великой Отечественной войны, это память о нашей истории, наших отцах и дедах, которыми мы бесконечно гордимся», – отметил председатель районного Совета ветеранов Минлифагил Саитов.