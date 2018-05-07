УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, в День радио, журналисты, дикторы, ведущие, а также технические сотрудники филиала ВГТРК в Башкортостане и филиал РТРС «РТПЦ РБ» провели совместную экологическую акцию. Они высадили в уфимском парке Лесоводов 216 молодых елочек по количеству ретрансляционных станций в республике.

Мероприятие приурочено к 90-летию «Радио России-Башкортостан» и переходу республики на цифровое вещание.

«Три года назад в Уфе появилась аллея, посвященная нашим фронтовикам, и сегодня в канун Дня Победы мы вновь вспоминаем тех, кто стоял у истоков нашего радио. Нашему легендарному «Радио России-Башкортостан» уже 90 лет — это прекрасные дата и праздник для всех наших коллег», — сказал руководитель ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов.

За 90-летнюю историю вещания главное радио республики заняло достойное место в общественной жизни как самое оперативное, действенное и демократичное средство массовой информации. «Радио России-Башкортостан» ежедневно вещает в FM-диапазоне на частоте 89,5 в Уфе, по радиотрансляционной сети, на УКВ в районах и городах республики, а также онлайн в интернете на сайте GTRK.TV. В сетке вещания насчитывается несколько десятков передач на башкирском и русском языках: новости, актуальные репортажи, авторские программы на общественно-политическую и культурно-просветительскую тематику. За всем этим стоит труд многих людей — корреспондентов, редакторов, дикторов, звукорежиссеров, технического персонала. Сегодня «Радио России — Башкортостан» на очередном этапе технического перевооружения: в перспективе вещание по всей республике в FM-диапазоне.