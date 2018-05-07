Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.20

EUR 75.63

7 мая Понедельник

Уфа   °

В уфимском парке Лесоводов появилась «Аллея радио»

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 Сегодня, в День радио, журналисты, дикторы, ведущие, а также технические сотрудники филиала ВГТРК в Башкортостане и филиал РТРС «РТПЦ РБ» провели совместную экологическую акцию. Они высадили в уфимском парке Лесоводов 216 молодых елочек по количеству ретрансляционных станций в республике.

Мероприятие приурочено к 90-летию «Радио России-Башкортостан» и переходу республики на цифровое вещание.

«Три года назад в Уфе появилась аллея, посвященная нашим фронтовикам, и сегодня в канун Дня Победы мы вновь вспоминаем тех, кто стоял у истоков нашего радио. Нашему легендарному «Радио России-Башкортостан» уже 90 лет — это прекрасные дата и праздник для всех наших коллег», — сказал руководитель ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов. 

За 90-летнюю историю вещания главное радио республики заняло достойное место в общественной жизни как самое оперативное, действенное и демократичное средство массовой информации. «Радио России-Башкортостан» ежедневно вещает в FM-диапазоне на частоте 89,5 в Уфе, по радиотрансляционной сети, на УКВ в районах и городах республики, а также онлайн в интернете на сайте GTRK.TV.  В сетке вещания насчитывается несколько десятков передач на башкирском и русском языках: новости, актуальные репортажи, авторские программы на общественно-политическую и культурно-просветительскую тематику. За всем этим стоит труд многих людей — корреспондентов, редакторов, дикторов, звукорежиссеров, технического персонала. Сегодня «Радио России — Башкортостан» на очередном этапе технического перевооружения: в перспективе вещание по всей республике в FM-диапазоне.

Теги: День радио
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии прекращены поиски пропавших без вести девушек-подростков
В Башкортостане прекращены поиски 16-летних девушек-подростков. Сегодня с сайта МВД по РБ удалены ориентировки на жительницу Стерлитамака Камилу В. и жи
В столице Башкирии снесут целый квартал
В Кировском районе башкирской столицы планируется построить новый жилой квартал. Соответствующие проекты планировки и межевания квартала в границах улиц
В Башкирии завершили поиски 67-летнего Фарита Шафиева, пропавшего неделю назад
Больше недели волонтеры и полицейские искали без вести пропавшего 67-летнего Фарита Шафиева. 6 мая добровольцы РОО «Поиск детей — Уфа» сообщили о том, ч
В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра
Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что на территории республики днем 7 мая ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с. В это
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть