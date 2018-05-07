В Уфе эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Меркурий» Фото: автор В Уфе эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Меркурий» Фото: автор

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе продолжаются пожарно-тактические учения. 7 мая в 11 часов в дежурную часть поступила информация об условном пожаре в торговом центре «Меркурий». В здании сработала пожарная сигнализация и началась эвакуация посетителей и персонала. На место «ЧП» прибыли три спецмашины — две автоцистерны и один автомобиль с лестницей, и девять огнеборцев.

«Возгорание» было оперативно потушено, из здания выведены на улицу более 70 человек, сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

Учения в торговых комплексах и местах массового скопления людей продолжаются по специальному графику.