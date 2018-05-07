В нескольких районах Башкирии установлен 3 класс пожарной опасности — Минлесхоз Фото: ИА «Башинформ» В нескольких районах Башкирии установлен 3 класс пожарной опасности — Минлесхоз Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана в нескольких муниципальных районах установился 3 (средний) класс пожарной опасности. По информации пресс-службы регионального Минлесхоза, лесные пожары произошли на территории Альшеевского, Стерлитамакского, Зилаирского, Кананикольского и Учалинского лесничеств. Населенные пункты и объекты экономики республики от пожаров не пострадали.

Сейчас лесопожарная обстановка находится под контролем. Ведомство призывает граждан к бдительности и к соблюдению правил поведения в лесу: не бросать горящие спички, окурки, материалы, пропитанные горючими веществами; не оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы; запрещается разводить костры.

«С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда республики зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади 78,5 га. В тушении было задействовано 254 человека и 66 единиц техники. Основной причиной всех пожаров являются: человеческий фактор — 13 случаев, грозовой разряд — один случай. Из 14 пожаров 13 ликвидированы в день обнаружения», — проинформировали в республиканском Минлесхозе и добавили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах виновные несут административную или уголовную ответственность.

При возникновении угрозы пожара необходимо сразу звонить по номеру телефона Региональной диспетчерской службы: (347) 218-14-14 (круглосуточно) и на единый федеральный номер лесной охраны: 8-800-100-94-00.