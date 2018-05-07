Воспитанника детдома из Уфы, которого показали на канале «Россия 1», усыновит семья из Башкирии Фото: http://videopassport.ru Воспитанника детдома из Уфы, которого показали на канале «Россия 1», усыновит семья из Башкирии Фото: http://videopassport.ru

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Воспитанника одного из детских учреждений Уфы, которого показали в передаче «Когда все дома» на канале «Россия 1», усыновит семья из Башкирии. Историю о шестилетнем Даниле рассказали в программе накануне в рамках проекта для усыновителей «Видеопаспорт».

В детский дом Данил поступил всего месяц назад. Его маму лишили родительских прав, в графе отец значится прочерк, рассказали в Управлении по опеке и попечительству города. Мальчик абсолютно здоров, педагоги отзываются о нем как об удивительно вежливом и воспитанном ребенке. Данил любит рисовать, мечтает стать художником, у него феноменальная память, он увлекается математикой, чтением книг и энциклопедий.

Сюжет о юном уфимце, которому нужна семья, получил отклик в разных регионах России. Поступили звонки от желающих взять Данила в семью из Новосибирска, Сочи, Краснодарского края, Иркутской области, Москвы, Владимира, Чебоксар, Уфы и Республики Башкортостан. В настоящее время приемные родители, которые примут к себе Данила, знакомятся с ним и проходят все процедуры, необходимые для усыновления. Для того чтобы стать усыновителем, необходимо иметь официальное заключение от органов опеки и попечительства с приложением соответствующих документов, напоминают специалисты органов опеки.

Видеопаспорта других детей из Башкортостана, которые также ищут родителей, можно посмотреть на сайте информационно-поисковой системы для усыновителей «Видеопаспорт». За время сотрудничества Уфы с проектом удалось устроить в семьи более 60 детей-сирот из детских учреждений столицы.