В школах Башкирии изучают основы предпринимательской деятельности Фото: администрация Туймазинского района

В школах Башкирии изучают основы предпринимательской деятельности Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В текущем учебном году десятиклассники школ № 6 и № 8 города Туймазы осваивали новый предмет «Основы предпринимательской деятельности». Занятия со школьниками вели члены Ассоциации женщин-предпринимателей РБ, преподаватели вузов и ведущие спикеры республики. На днях в школе № 6 старшеклассники сдавали итоговый экзамен по данному предмету. На суд жюри они представили бизнес-проекты и аргументировали их востребованность в родном городе.

Бизнес-идей было достаточно много. Среди интересных проектов — предложения создать интернет-магазин изделий ручной работы и компанию по предоставлению бытовых и клининговых услуг под названием «Тимурики». Юные туймазинцы предложили ученикам младших классов также свои услуги по репетиторству. Представляя свои проекты, участники подробно рассказывали, сколько им потребуется денег, чтобы «поставить на ноги» небольшой бизнес, какие расходы они понесут и какой доход их ждёт в итоге, сообщили в администрации муниципалитета.