В Уфе ко Дню Победы высадили саженец от тополя, уцелевшего в Сталинградской битве Фото: МТС, volgograd24.tv

















В Уфе ко Дню Победы высадили саженец от тополя, уцелевшего в Сталинградской битве Фото: МТС, volgograd24.tv

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе состоялась памятная акция «Тополь Победы МТС», волонтёры и экологические активисты высадили в сквере 50-летия Победы саженец от легендарного тополя из Волгограда – считается, что это единственное дерево, уцелевшее в Сталинградской битве. Сотрудники Волгоградского ботанического сада продлевают его жизнь, а также сохраняют генотип этого дерева. В июне 2013 года специалисты отобрали 20 почек и путем биоклониования получили саженцы с полным набором родительских свойств.

В 2017 году свои «Тополя Победы» появились в 17-ти городах, в текущем – еще в 15-ти. Организатор проекта — телекоммуникационный оператор МТС. Весной этого года волонтеры компании высаживают саженцы дерева-долгожителя у домов ветеранов, на городских аллеях и в парках Белгорода, Орла, Воронежа, Липецка, Тамбова, Курска, Калуги, Ярославля, Тулы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Саратова, Самары, Оренбурга и Уфы.

В столице Башкирии высадка памятного дерева прошла вместе с почётными гостями, среди них главный гость – ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы, 96-летний Хасан Рахимович Хуснуризалов. Присутствовали специалисты Минэкологии для правильной высадки саженца, сотрудники администрации Советского района, предоставившей место для посадки тополя и аллеи сирени.

«Тополь Победы – живой символ истории, доказательство стойкости советских солдат. Физических свидетельств тех времен с каждым годом остается все меньше и меньше. Поэтому волгоградский тополь стал настоящим символом жизни для россиян, а его саженцы — продолжением великой истории», — отметил директор филиала в Башкирии МТС Антон Марченко.

Саженец посадили неподалеку от входа в парк со стороны перекрестка улиц 50-летия Победы и Большой Гражданской, на участке между часовней и памятником жертвам репрессий. Возле дерева установлена табличка с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий мог узнать, что перед ним — тот самый тополь, свидетель Великой Победы.