В Башкирии на экологических субботниках собрали около 22 тонн мусора Фото: автор В Башкирии на экологических субботниках собрали около 22 тонн мусора Фото: автор

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По Башкортостану 5 мая прошли субботники. В массовой экологической акции приняли участие около 1000 человек, было задействовано более 10,3 тысячи единиц техники. Активное участие в субботниках приняли жители Мелеузовского, Стерлибашевского, Балтачевского районов и города Мелеуза.

По информации пресс-службы Минэкологии РБ, собрано и вывезено на полигоны и свалки ТКО около 22 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Посажено 500 деревьев и кустарников. Отремонтировано более 152,2 тысячи квадратных метров дорожного покрытия, а заборов, фасадов зданий — более 66,4 тысячи погонных метров.