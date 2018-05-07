В Башкирии прекращены поиски пропавших без вести девушек-подростков Фото: МВД по РБ В Башкирии прекращены поиски пропавших без вести девушек-подростков Фото: МВД по РБ

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане прекращены поиски 16-летних девушек-подростков. Сегодня с сайта МВД по РБ удалены ориентировки на жительницу Стерлитамака Камилу В. и жительницу Уфы Алию В. В пресс-службе МВД по региону прокомментировали агентству «Башинформ», что разыскиваемые найдены живыми и здоровыми и уже переданы родственникам.

Подробности того, где подростки всё это время были, где их нашли, почему ушли из дома — не раскрываются.

Как сообщалось ранее, Алия В. покинула место жительства 25 апреля, а Камила В. — 23 апреля. С этого времени стражи порядка вели их поиски.