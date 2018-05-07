В Башкирии пройдет «Большое родительское собрание»
УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
14 мая в СОШ № 2 села Кармаскалы Кармаскалинского района пройдет «Большое родительское собрание». Организует мероприятие Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РБ. В форуме примут участие сотрудники аппарата, студенты БАГСУ, родители учащихся, руководители образовательных учреждений района.
Для учащихся организуют Уроки права. Участников мероприятия познакомят с работой отделения юго-западного межрайонного центра «Семья». Запланированы пресс-конференция о проблеме взаимопонимания поколений «Отцы и дети» и родительское собрание «Обеспечение безопасности детей — основная задача взрослых». Также между БАГСУ и администрацией Кармаскалинского района будет подписано соглашение о сотрудничестве в вопросах повышения квалификации.