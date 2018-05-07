Башкирия в федеральных СМИ: подстраховались по лекарствам, парк для инвалидов-колясочников, зачем маг залез в фонтан Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: подстраховались по лекарствам, парк для инвалидов-колясочников, зачем маг залез в фонтан Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии появится парк для инвалидов-колясочников. Средства на его создание соберет благотворительный фонд, а содержать и благоустраивать парк будут за счет бизнесменов.

Парк для инвалидов-колясочников. В башкирском городе Туймазы может появиться специализированный парк для инвалидов-колясочников. С такой инициативой выступили местные общественники. Планируется обустроить под потребности маломобильных граждан тополиную рощу возле пруда в 1,5 км от центра города. Как передают «Известия﻿», средства на создание парка будет собирать благотворительный фонд. Содержать и благоустраивать парк будут за счет бизнесменов, которые будут там торговать напитками и едой, также доход будут приносить аттракционы, добавили в издании.

Горят леса. Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили полыхавшие в регионах России лесные пожары на общей площади около 25,5 тыс. га, горит еще около 42,4 тыс. га, информирует ТАСС﻿ со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

«За прошедшие сутки 6 мая в России лесопожарными силами ликвидировано 145 лесных пожаров на площади 25 447 га. На 00:00 мск 7 мая на территории РФ действовало 17 лесных пожаров на площади 42 416 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении. При этом самая сложная обстановка с возгораниями в лесах складывается в Амурской области на Дальнем Востоке, где зарегистрировали три пожара на площади 38,4 тыс. га. «Почти 4 тыс. га на утро горело в Забайкальском крае, 33 га в Саратовской области, 18 га в Пензенской, 15 га в Бурятии, 13 га в Башкортостане», — отмечается в сообщении.

Лесные пожары в регионах тушат более 2,8 тыс. человек и 684 единицы техники. На авиационном мониторинге и тушении — 25 воздушных судов, подсчитали в ТАСС.

Подстраховались по лекарствам. «Новые Известия﻿» сообщают, на недавнем заседании президиума правительства Башкирии профильный министр Анвар Бакиров заявил, что ежегодно выделяемая сумма на приобретение лекарств для лечения редких заболеваний достигла 1,2 млрд рублей. Но и этих денег, видимо, оказывается недостаточно. Количество таких больных в республике выросло на треть в последние годы, пишет газета.

«Дополнительно из бюджета Башкирии выделено на 2018 год 1,45 млрд рублей на эти цели. При этом по сравнению с 2014 годом количество пациентов с орфанными заболеваниями выросло на 28%», — цитирует чиновника издание.

Орфанные заболевания — это достаточно редкий вид болезней, лечение которых требует немалых затрат. Стоимость курсов лечения может достигать десятков миллионов рублей, пояснили в газете.

В продолжение темы телеканал ОТР﻿ сообщает, что власти Башкирии выделят 1,5 млрд рублей на ремонт больниц. Средства будут выделяться в течение двух лет ежегодно по 500 млн. В 2018 году на них планируется отремонтировать Республиканскую детскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу №17 в Уфе, а также закупить новое лабораторное оборудование в Медико-генетический центр. «Местные органы власти должны потратить до 2020 года еще более 15 млрд рублей на строительство как минимум десяти новых медучреждений. Часть этих средств выделена на строительство новых корпусов онкодиспансера и кардиоцентра», — уточнили на телеканале.

Маг залез в фонтан. Пятый канал﻿ рассказывает, что в интернете появилось видео, на котором 17-летний участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин проводит «страшный ритуал» на площади перед фонтаном «Семь девушек» в Уфе. Сначала он совершает загадочные манипуляции в огненном круге рядом с фонтаном, затем входит в воду, неся перед собой чашу. Проведя какое-то время в фонтане, колдун возвращается в круг огня и разбивает чашу, бросив ее через плечо, чем вызывает громкий возглас испуга у собравшихся на площади зевак. Как пояснил смысл происходящего сам Турчин, «он видел сон о том, что в Уфе «появится маньяк и будут убиты 7 девушек», поэтому он специально приехал в Башкирию, чтобы своими заклинаниями предотвратить страшные преступления», говорится в сюжете.

Митинг-шествие. «Коммерсантъ﻿» рассказывает о событии, происходившем уже на другой уфимской площади. «Сторонники Алексея Навального в Уфе провели акцию в защиту гражданских свобод в рамках общероссийской акции штаба оппозиционера под лозунгом «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации Владимира Путина», — сообщает издание, уточнив, что в мероприятии участвовало около 1,5 тыс. человек. Собравшись на площади перед городским цирком, участники колонной прошли к памятнику Ленину на одноименной площади. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали собравшихся об административной ответственности за участие в несогласованном мероприятии, но участники акции заглушали их слова, скандируя «Мы здесь власть». Как отмечается, задержанных не было.

В борьбе за шестое место. ТАСС﻿ информирует, что «два матча в Казани и Каспийске завершат в понедельник программу 29-го тура чемпионата России по футболу. В борьбе за шестое место сыграют «Рубин» и «Уфа», тогда как «Анжи» примет «Ахмат» и в случае победы избежит прямого вылета, отправив в Футбольную национальную лигу "Тосно"».

В сообщении говорится: в случае победы «Уфа» гарантирует себе шестую строчку, что станет лучшим результатом команды в ее короткой истории. В первом круге «Уфа» победила «Рубин» со счетом 2:1, напомнили в ТАСС.

Матч пройдет на «Казань-Арене» и станет тестовым к чемпионату мира. Чтобы на стадион пришло больше болельщиков, вход решено было сделать свободным. Начало встречи — 19:30 мск.