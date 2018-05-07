Эльвина Газизуллина из Башкирии признана самой спортивной студенткой России Фото: соцсети, студия «Bashkirian Beauty»









Эльвина Газизуллина из Башкирии признана самой спортивной студенткой России Фото: соцсети, студия «Bashkirian Beauty»

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Студентка Башкирского государственного медицинского университета Эльвина Газизуллина, представлявшая Башкортостан на Всероссийском конкурсе «Студентка России-2018», стала лучшей в номинации «Самая спортивная студентка».

Конкурс проходил в Новосибирске. На корону проекта претендовали 10 участниц из 7 регионов страны. В тройку победительниц вошли Елизавета Докучиц из Иркутска, Ангелина Квитченко из Томска, Анастасия Вереникина из Тобольска.

Участница конкурса из Башкирии Эльвина Газизуллина — уроженка Бижбулякского района и студентка третьего курса лечебного факультета БГМУ. Девушка - круглая отличница, увлекается биатлоном. На прошедшем недавно Республиканском конкурсе башкирских красавиц «Хылыукай-2018» Эльвина заняла третье место. В предыдущие годы обладательницами Гран-при Всероссийского конкурса «Студентка России» становились девушки из Уфы: в 2016 году Лейсан Гасимова, в 2017 — Алсу Мавлиханова.