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7 мая Понедельник

Уфа   °

Вне закона: В Уфе на двух сайтах учили правильно давать взятки правоохранительным органам

ОБЩЕСТВО

Вне закона: В Уфе на двух сайтах учили правильно давать взятки правоохранительным органам Фото: автор

Вне закона: В Уфе на двух сайтах учили правильно давать взятки правоохранительным органам Фото: автор

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Советский районный суд Уфы удовлетворил заявления Уфимского транспортного прокурора о признании распространяемой в интернете информации, запрещенной в России. Надзорное ведомство обнаружило два сайта с рекомендациями, как правильно давать взятки представителям правоохранительных органов, чтобы избежать уголовной ответственности за незаконные действия по статье «дача взятки».

«Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение информации, пропагандирующей совершение деяний, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность», — проинформировали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями признать сайты незаконными и заблокировать их. Ситуация остается на контроле Уфимской транспортной прокуратуры.

Теги: информация, прокуратура, суд
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