Сегодня отмечается День радио Фото: открытый источник Сегодня отмечается День радио Фото: открытый источник

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

7 мая в России отмечается День радио. Именно в этот день выдающийся русский физик и изобретатель Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами.

В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Первые нерегулярные радиовещательные передачи в России велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года — из опытных радиовещательных станций в Москве, Казани и других городах, сообщает РИА Новости.

Становлению и популяризации радиовещания в стране в 1920-е годы способствовало массовое радиолюбительское движение, которое стало развиваться после открытия в 1922 году в Москве радиостанции имени Коминтерна. Регулярное радиовещание началось 23 ноября 1924 года, когда в эфир был передан первый номер радиогазеты.

В 1970-е годы радиовещанием была охвачена вся территория страны: передачи велись на более чем 60 языках народов СССР и 70 языках народов других стран.

Сегодня вещатели активно используют возможности цифровых и мобильных технологий и предлагают слушателям уникальные форматы и концепции, причем, слушатели превращаются уже и в зрителей, и в читателей.

Радио — это не только радиотелефонная и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Это изобретение также стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь.

Официальным ежегодным государственным праздником День радио стал в 1945 году, в пятидесятилетний юбилей изобретения радио, когда, учитывая роль радио в культурной и политической жизни общества и в обороне страны, правительство СССР приняло соответствующее постановление. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» 7 мая был включен в перечень праздников, как «День радио, праздник работников всех отраслей связи».

В настоящее время законодательством подобный праздник не предусмотрен, но его продолжают отмечать не только работники, связанные с радиовещанием, но и все, кто связан с отраслью связи в целом.