Жителей Башкирии ждет четырехдневная рабочая неделя Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии ждет четырехдневная рабочая неделя Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жителей Башкирии на этой неделе ждет четырехдневная рабочая неделя и один выходной в среду в связи с празднованием 9 мая Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

День Победы 9 мая в этом году выпадает на среду, в связи с чем в середине рабочей недели у россиян будет один выходной день.

Предпраздничный рабочий день 8 мая, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на один час.