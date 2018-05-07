ОНФ разработал поправки к закону об обязательном экземпляре документов для СМИ Фото: ИА «Башинформ» ОНФ разработал поправки к закону об обязательном экземпляре документов для СМИ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ОНФ подготовил законопроект, направленный на увеличение срока доставки редакциями печатных СМИ обязательного экземпляра газет и журналов в различные федеральные, региональные и муниципальные учреждения. В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства, регулирующего работу СМИ, и вопросам развития гражданского общества, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Согласно действующим нормам, редакции печатных СМИ обязаны направлять в день выхода тиража экземпляры своей продукции в ТАСС, книжные палаты и (или) библиотеки субъектов РФ и в некоторые иные учреждения на хранение. Для небогатых региональных СМИ это влечет немалые расходы, но гораздо большее беспокойство редакций вызывает необходимость отправлять экземпляры прямо в день выхода тиража, в том числе в субботу, когда «Почта России» работает далеко не везде. Нарушение этого условия влечет за собой 20 тыс. руб. штрафа для СМИ.

По итогам встречи, которую организовали активисты Народного фронта на площадке Госдумы в начале апреля с участием представителей Минкомсвязи России, Роспечати и Роскомнадзора, была отмечена необходимость внесения изменений в закон в части увеличения сроков направления обязательных экземпляров, например, до одного месяца со дня выхода тиража газеты или журнала.

ОНФ подготовил проект поправок в ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», согласно которому редакции печатных СМИ должны направлять обязательный экземпляр не в день выхода тиража газеты или журнала, как это происходит сейчас, а в течение тридцати дней с этого события, что позволит минимизировать случаи привлечения их к административной ответственности за нарушение порядка представления обязательного экземпляра. Кроме того, нововведение снизит связанные с его отправкой организационные издержки редакций.

«Необходимость увеличения срока доставки обязательного экземпляра назрела уже давно, и если это будет сделано, жизнь редакций печатных СМИ по всей стране, а их примерно 60 000, заметно облегчится. В связи с этим мы надеемся на поддержку данного законопроекта членами экспертно-консультативного совета», — прокомментировала член Центрального штаба Народного фронта, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.