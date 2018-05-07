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7 мая Понедельник

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В Минздраве Башкирии рассказали, как 9 мая будут работать больницы и поликлиники

ОБЩЕСТВО

В Минздраве Башкирии рассказали, как 9 мая будут работать больницы и поликлиники Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии рассказали, как 9 мая будут работать больницы и поликлиники Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Министерство здравоохранения республики опубликовало график работы медицинских учреждений на праздничную неделю.

Так, в предпраздничный вторник, 8 мая время работы больниц и поликлиник сокращается на один час.

9 мая амбулаторно-поликлинические учреждения республики будут работать с 8.00 до 16.00, вызовы, в том числе неотложные, будут принимать до 15.00.

В стационарах предусмотрен резерв коек – для экстренной и плановой медпомощи. Также в праздничный день будут дежурить кабинеты неотложной стоматологической помощи.

Теги: медицина, день победы
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