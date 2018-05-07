В Уфе отремонтируют крыши 238 домов
В Уфе отремонтируют крыши 238 домов Фото: Олег Яровиков
В Уфе отремонтируют крыши 238 домов Фото: Олег Яровиков
УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
В 2018 году Управление жилищного хозяйства Уфы планирует провести капитальный ремонт 238 крыш в многоквартирных домах.
В Управлении пояснили, что для ремонта односкатных крыш будет использован оцинкованный стальной профнастил с полимерным покрытием. Старое, в основном шиферное, покрытие и стропильные системы будут демонтированы, ремонтники проведут противопожарную и антисептическую обработку деревянных элементов крыши, сделают паро-гидроизоляцию, поменяют свесы и элементы водосточной системы. При ремонте мягкой кровли покрытие поменяют полностью. Также ремонт подразумевает устройство цементно-песчаной стяжки с созданием уклонов.