Прогноз погоды в Башкирии на 7 мая: потепление до +21
Прогноз погоды в Башкирии на 7 мая: потепление до +21 Фото: Олег Яровиков
Прогноз погоды в Башкирии на 7 мая: потепление до +21 Фото: Олег Яровиков
УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Синоптики вновь прогнозируют в Башкирии потепление. По данным Башгидрометцентра, в понедельник, 7 мая, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.
«Ветер юго-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем +11,+16°, по югу до +21°», — сообщили метеорологи.
По данным регионального МЧС, на отдельных участках дороги видимость ухудшится — дымка 1-2 км.
В столице Башкирии утром температура воздуха составит +8 градусов, днем потеплеет до +13. Осадки маловероятны.