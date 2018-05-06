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В Башкирии обнаружили свалку веществ опасных для здоровья

ОБЩЕСТВО

В Башкирии обнаружили свалку веществ опасных для здоровья Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии обнаружили свалку веществ опасных для здоровья Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Специалисты Белебеевской межрайонной прокуратуры провели местное предприятие на соблюдение природоохранного законодательства. Выяснилось, что ООО «НЭК» арендовала землю в черте города и скидывала туда нефтешлам — отходы бурения скважин.

Место для свалки организация не оборудовала, что создавало угрозу жизни и здоровью местных жителей, так как нефтешлам считается высокотоксичным продуктом третьего класса опасности.

«По выявленным нарушениям прокуратура обратилась в суд с заявлением обязать ООО «НЭК» очистить арендуемый земельный участок от нефтешлама и произвести рекультивацию земли. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Директора предприятия оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сейчас «НЭК» занимается вывозом отходов.  

Теги: опасные отходы, Белебей, прокуратура
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