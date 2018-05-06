В Башкирии завершили поиски 67-летнего Фарита Шафиева, пропавшего неделю назад Фото: Соцсети В Башкирии завершили поиски 67-летнего Фарита Шафиева, пропавшего неделю назад Фото: Соцсети

УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Больше недели волонтеры и полицейские искали без вести пропавшего 67-летнего Фарита Шафиева. 6 мая добровольцы РОО «Поиск детей — Уфа» сообщили о том, что пенсионер нашелся живым и здоровым. Сейчас он находится рядом с родственниками и близкими.

Напомним, Фарит Шафиев пропал 26 апреля 2018 года. В этот день он вышел из своего дома в поселке Красный ключ Нуримановского района Башкирии и до сих пор не давал о себе знать.