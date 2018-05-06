Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.20

EUR 75.63

6 мая Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии завершили поиски 67-летнего Фарита Шафиева, пропавшего неделю назад

ОБЩЕСТВО

В Башкирии завершили поиски 67-летнего Фарита Шафиева, пропавшего неделю назад Фото: Соцсети

В Башкирии завершили поиски 67-летнего Фарита Шафиева, пропавшего неделю назад Фото: Соцсети

УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Больше недели волонтеры и полицейские искали без вести пропавшего 67-летнего Фарита Шафиева. 6 мая добровольцы РОО «Поиск детей — Уфа» сообщили о том, что пенсионер нашелся живым и здоровым. Сейчас он находится рядом с родственниками и близкими.

Напомним, Фарит Шафиев пропал 26 апреля 2018 года. В этот день он вышел из своего дома в поселке Красный ключ Нуримановского района Башкирии и до сих пор не давал о себе знать. 

Теги: поиск пропавших людей в РБ
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе утвердили проект новой трамвайной линии, которая свяжет север и юг города
В Уфе утвержден проект планировки и межевания территории улиц Комсомольской, Российской и бульвара Саит-Галиева. Предполагается, что по этим улицам прой
В День Победы в Уфе будет +20
По прогнозам Гидрометцентра России, днем 9 мая в Уфе будет +20 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В ближайшие дни небо
В лабораториях Башкирии исследовали 275 клещей: четыре заражены энцефалитом
В медучреждения Башкирии обратились 262 человека, пострадавшие от укусов клещей. Это в 1,3 раза больше, чем год назад, сообщили в пресс-службе Управлени
Житель Башкирии помог потушить пожар, который мог привести к взрыву на заправке
Житель Башкирии получил благодарственное письмо от Главного управления МЧС России по Башкирии «за смелые и решительные действия, проявленные при пожаре»
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть