В Уфе появилась черемуховая аллея Фото: Из открытых источников В Уфе появилась черемуховая аллея Фото: Из открытых источников

УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

К празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны в столице Башкирии появилась черемуховая аллея. Экологическую акцию организовали уфимцы и сотрудники местных частных предприятий около торгового центра «Аркада».

По словам организаторов, в зоне насаждений любой желающий мог получить сведения из архивов о родственников, который «ковали» Великую Победу в 1940-х годах, узнать о наградах и местах службы. Также на месте работал музей оружия и военной формы, тематическая фотозона.

Те горожане и уфимские семьи, которые посадили черемуху, получили именные сертификаты, которые подтверждают, что именно они посадили дерево.