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6 мая Воскресенье

Уфа   °

Уфа станет центром мировой офтальмологии

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Ровно через месяц Уфа станет центром мировой офтальмологии. В столице республики 7-8 июня состоится IX Международная конференция «Восток–Запад». Главная цель форума остается неизменной – собрать на одной площадке представителей научного сообщества Востока и Запада, Европы и Азии, что еще раз свидетельствует о том, что для науки нет границ и санкций. В этом году в Уфу съедутся специалисты из Сингапура, Индии, Турции, Азербайджана, Казахстана,Киргизии, Великобритании, Германии, Швейцарии, Белоруссии, а так же их коллеги из разных субъектов России и нашей республики. 

Впервые в России Общество офтальмологов Турции представит свою научную сессию, где 14 докторов и профессоров поделятся результатами своей работы. На сегодняшний день офтальмология Турции занимает одно из лидирующих позиций в мире, их разработки и новые методики лечения получили международное признание. Так же будут представлены лекционные сессии делегаций Казахского НИИ глазных болезней и Азербайджанского Национального Центра офтальмологии им. З. Алиевой.

В рамках предстоящего форума состоится Пленум и Президиум Общества офтальмологов России. У участников конференции будет возможность послушать лекции выдающихся академиков РАН. Наряду с пленарными заседаниями состоятся и сателлитные симпозиумы, где будут освещены различные аспекты диагностики и лечения той или иной офтальмопатологии. Всего в программе конференции предполагается более 100 докладов офтальмологов, лучшие из которых получат дипломы.Планируется проведение заседания «Видеосессии» с показом и разбором интересных клинических случаев из практики офтальмохирургов России, ближнего и дальнего зарубежья.

«Живая хирургия» — как обычно в виде показательных операций будет транслироваться из операционных Уфимского  НИИ глазных болезней в исполнении ведущих российских и уфимских хирургов.  

Офтальмологи, которые не смогут присутствовать на конференции, будут иметь возможность участвовать в ее работе в он-лайн режиме через сеть интернета, зайдя на сайт Международной конференции «Восток-Запад».

Организаторы: Уфимский НИИ глазных болезней совместно с Академией наук и Министерством здравоохранения РБ. 

Теги: здравоохранение, офтальмология
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