Вступили в силу новые правила техосмотра — разъяснения Фото: Из открытых источников Вступили в силу новые правила техосмотра — разъяснения Фото: Из открытых источников

УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С 4 мая в законную силу вступили новые правила технического осмотра автомобилей, которые в конце апреля подписал вновь избранный президент России Владимир Путин.

Согласно документу, операторы теперь обязаны выдавать диагностические карты владельцам транспортных средств исправным и с погрешностями. Важное условие — указание в документе неисправности.

«При этом операторы будут нести ответственность за выдачу заключения о возможности эксплуатации транспортного средства, если оно не соответствует обязательным требованиям безопасности», — пишут «Известия».

Также в новом законе прописаны размеры платы за техосмотр: каждый регион в праве устанавливать его самостоятельно.