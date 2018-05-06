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6 мая Воскресенье

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Вступили в силу новые правила техосмотра — разъяснения

ОБЩЕСТВО

Вступили в силу новые правила техосмотра — разъяснения Фото: Из открытых источников

Вступили в силу новые правила техосмотра — разъяснения Фото: Из открытых источников

УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С 4 мая в законную силу вступили новые правила технического осмотра автомобилей, которые в конце апреля подписал вновь избранный президент России Владимир Путин.

Согласно документу, операторы теперь обязаны выдавать диагностические карты владельцам транспортных средств исправным и с погрешностями. Важное условие — указание в документе неисправности.

  «При этом операторы будут нести ответственность за выдачу заключения о возможности эксплуатации транспортного средства, если оно не соответствует обязательным требованиям безопасности», — пишут «Известия».

  Также в новом законе прописаны размеры платы за техосмотр: каждый регион в праве устанавливать его самостоятельно.  

  

Теги: техосмотр, новые правила
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